Alla House Of Bmw di Milano arriva la M Hybrid V8

Alla House Of Bmw di Via Montenapoleone a Milano arriva la velocità in versione Motorsport. La sede della casa dell'elica nel quadrilatero della moda milanese, a partire da questa sera, avrà infatti come ospite la Bmw M Hybrid V8, che segnerà il ritorno di Bmw M Motorsport nel Fia World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans 2024.

La M Hybrid V8 è alimentata dal motore turbo a otto cilindri P66/3 con un'unità elettrica supplementare. Il motore a combustione è basato sull'unità Dtm utilizzata nella Bmw M4 Dtm.

Durante due fasi di riprogettazione, il motore è stato sottoposto a regolazioni complete per soddisfare i severi requisiti del sistema di trazione ibrida Lmdh.

Come componente completamente portante del Bmw M Hybrid V8, il motore ha il vantaggio di poter essere utilizzato in un telaio monoscocca senza un sottotelaio aggiuntivo ed era anche quello che corrisponde maggiormente ai requisiti normativi dopo la conversione in un motore ibrido turbo.

Dopo il suo debutto nel campionato nordamericano Imsa WeatherTech SportsCar nel 2023, la nuova M Hybrid V8 affronterà anche gli avversari di alto livello nella categoria Hypercars nel campionato ufficiale Fia World Endurance Championship nel 2024.

La messa a punto della M Hybrid V8 per il suo ingresso nel Fia World Endurance Championship e la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans 2024 è iniziata a settembre con i test a Spa-Francorchamps.

L'artista di fama internazionale Julie Mehretu, poi, creerà la ventesima Bmw Art Car proprio su base della M Hybrid V8. La vettura sarà esposta dal 15 al 28 novembre, con orari di apertura dalle 10 alle 19 dal lunedì al sabato e dalle 12 alle 19 la domenica, nel cortile della House of Bmw di via Monte Napoleone, 12 a Milano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA