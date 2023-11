Parigi indice referendum per aumentare tariffe di sosta dei Suv

Dopo il referendum sul divieto dei monopattini in libero servizio, il Comune di Parigi organizzerà una seconda consultazione popolare per decidere se applicare o meno tariffe di sosta più care per i Suv: è quanto annunciato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Il caro tariffe sui 'Suv pesanti' risparmierebbe tuttavia le soste residenziali. Il referendum, si legge in una nota del comune parigino gemellato con Roma, viene proposto per "consentire una migliore condivisione dello spazio pubblico a beneficio della mobilità dolce, delle strade scolastiche e dei pedoni". La consultazione il prossimo 4 febbraio.



