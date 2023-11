Aggiornata sicurezza di Range Rover, Land Rover e Jaguar

Negli ultimi tempi non c'è pace in casa Jaguar Land Rover o JLR come è ora chiamato il gruppo indo-britannico. Dopo le tante difficoltà legate all'assenza di ricambi per la manutenzione ordinaria e straordinaria - tanto da forzare le concessionarie all'impiego di parti rigenerate o non originali - è ora la volta del problema della difesa dei modelli Land Rover (soprattutto Range Rover e Defender) dai tentativi di furto nel Regno Unito.

Allo scopo è stato avviato un programma di retrofit che riguarda modelli prodotti a partire dal 2018 e che ha già interessato - scrive CarUk - decine di migliaia di auto. Nonostante l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza per il momento sussiste il grave problema delle difficoltà che gli assicuratori fanno a inserire nelle polizze la protezione dai furti di modelli come Range Rover e, in generale, altre auto di Land Rover.

Un comportamento - scrivono i media britannici - che può essere giustificato dal fatto che nel Regno Unito, secondo i dati marzo 2022-marzo 2023, tra tutte le Land Rover vendute nel Paese una su 100 è stata rubata.

Come riferisce The Telegraph, l'amministratore delegato di Jlr Adrian Mardell ha recentemente sottolineato che il record di furti nel 2022 è stato peggiore di quello attuale. Questo, secondo Mardell, "perché gli ingegneri hanno lavorato sulle misure per combattere i furti su tutte le auto costruite dall'inizio del 2022".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA