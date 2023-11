Ferrari comunica il rinnovo di Nicklas Nielsen

Continua l'impegno ufficiale di Nicklas Nielsen con la Ferrari, la conferma arriva da una comunicazione del brand del Cavallino rampante, che ha annunciato la continuazione del rapporto con il driver nelle principali competizioni endurance.

Reduce dal terzo posto nella classifica piloti della categoria hypercar, condiviso con i compagni d'equipaggio Antonio Fuoco e Miguel Molina, a seguito del podio conquistato nella 8 Ore del Bahrain, Nielsen nel 2023 con la sua squadra ha maturato quattro podi nel Wec nelle tappe di Sebring, Portimão, Monza ed in Bahrain, e due pole position, rispettivamente nel round americano ed a Le Mans.

Nell'anno in corso ha preso parte anche a delle competizioni con la nuova 296 GT3 del team AF Corse - Francorchamps Motors nel GT World Challenge Europe e nell'Endurance Cup, con cui ha vinto la gara di Barcellona in squadra con Alessio Rovera e Robert Shwartzman, ed ha partecipato ad alcune prove dell'ELMS con la 488 GT3 Evo 2020.

"Sono molto contento di aver rinnovato il contratto con Ferrari - ha affermato Nielsen - credo che insieme abbiamo trascorso ottime stagioni, in particolare quest'anno con l'Hypercar, e non vedo l'ora di continuare questo viaggio proseguendo lo sviluppo della 499P in vista della stagione 2024".



