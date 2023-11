Sull'A1 Milano-Napoli chiusure notturne all'uscita della stazione di Incisa Reggello (Firenze) nelle due notti del 15 e 16 novembre per consentire lavori di consolidamento del muro di contenimento laterale al sedime autostradale. Dalle 22 alle 6 sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Valdarno.



