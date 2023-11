Wec: alla 8 ore del Bahrain è doppietta Toyota

Si chiude la stagione 2023 del Wec con un interesse per le gare endurance amplificato dal ritorno della Ferrari nella classe di vertice.





L'ultimo appuntamento, quello della 8 ore del Bahrain, è stato vinto dalla Toyota, come da previsione, con il team giapponese che si è imposto anche nel mondiale piloti. Nello specifico, l'equipaggio numero 8, quello composto da Buemi, Hyrakawa, ed Hartley ha conquistato l'alloro iridato, anche a seguito dei problemi avuti dall'altra Toyota, la numero 7, colpita da una Cadillac in partenza. Dietro le due hypercar giapponesi è arrivata la 499P numero 50, che ha concluso in terza posizione assoluta, dopo una lotta serrata con la Porsche 963 del team Jota. Fuoco, Molina e Nielsen, alternandosi al volante della vettura di Maranello guadagnano anche la terza piazza nel mondiale piloti, aggiudicandosi il duello con gli eroi di Le Mans, Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, che hanno terminato la competizione dietro alle due Porsche 963 numero 38 e numero 6.

Tra le LMP2 la spunta la Oreca numero 41 del team WRT con Délétraz, Kubica ed Andrade che si aggiudica il duello con l'altra vettura della stessa squadra.

Se l'equipaggio conquista il titolo piloti, il team WRT chiude la stagione staccando di 59 punti il team Inter Europol Competition.

Nella classe LM GTE AM successo di spessore per l'equipaggio tutto femminile del team Iron Dames, composto da Michelle Gatting, Sarah Bovy and Rahel Frey, con la Porsche 911 GTE, che segna la prima vittoria di una squadra totalmente femminile nel Wec.

