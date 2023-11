Italdesign: tappa a Tokyo per progettare il futuro

Un'azienda con oltre 50 anni di storia che "guarda al futuro con un senso di orgoglio ed energico ottimismo, tanto nel settore automotive quanto nelle dimensioni più multiformi della progettazione architettonica civile e industriale". Ne ha parlato a Tokyo Joaquin Garcia, Head of Design di Italdesign, la società fondata nel 1968, con sede sociale a Moncalieri, in provincia di Torino, presente al convegno "Designing beyond Mobility", organizzato dalla Jida.

"Siamo estremamente orgogliosi del nostro trascorso storico. Lo consideriamo un patrimonio. Nella fase attuale, tuttavia, ci consideriamo una compagnia in forte evoluzione, un gruppo di lavoro multidisciplinare che è focalizzato sul futuro", ha detto Garcia all'ANSA. Nel febbraio di quest'anno Italdesign ha aperto una nuova sede a Shanghai per "comprendere meglio" i rapidi cambiamenti in atto nella società, e interpretare il processo di innovazione in corso nel continente asiatico. "Non c'è dubbio che essere presenti in Giappone rappresenta una preziosa opportunità per confrontarsi ed essere testimoni diretti all'interno di un Paese che è tra i più avanzati al mondo nel concetto di design" spiega Garcia.

Tra i diversi lavori iconici realizzati da Italdesign il progetto "Asso Di Picche in Movimento": la commemorazione di una vettura 'molto significativa', protagonista del modello originale ideato nel 1973 dal celebre designer Giorgietto Giugiaro - fondatore della società insieme ad Aldo Mantovani, fino alla sua fuoriuscita nel 2015. "A distanza di mezzo secolo, il design di un modello di auto continua a essere l'interpretazione formale del concetto di movimento". Oltre alle partnership con le principali case automobilistiche il gruppo torinese opera nell'ambito della mobilità urbana sostenibile di prossimità e la pianificazione urbanistica. Il progetto CLIMB-E, presentato al Consumer Electronics Show (CES) 2023 a Las Vegas riesce ad unire questi criteri, continua Garcia: "Abbiamo creato quello che chiamiamo mobilità verticale, immaginando l'interazione tra i veicoli del futuro con gli edifici civili e residenziali".



