Centinaia di auto rubate ritrovate in operazione Frontex

In una vasta operazione di polizia condotta nelle ultime settimane da Frontex e appoggiata da Europol e Interpol alle frontiere terrestri esterne dell'Unione europea, comprese località frontaliere di Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania, Moldova, sono stati rinvenuti e recuperati centinaia di veicoli rubati. Come riferito dai media a Sarajevo, l'azione di polizia, col nome in codice 'Mobile 6' e alla quale hanno partecipato circa 400 agenti provenienti da 25 Paesi, ha consentito il ritrovamento di 505 automobili rubate, quasi 2 mila pezzi di veicoli , 16 imbarcazioni di vario tipo, 32 motori fuoribordo e 248 documenti falsificati. Sono stati inoltre identificati 209 trafficanti di migranti irregolari.

Nell'operazione la polizia ha individuato una serie di tattiche criminali, compresi diversi casi di cosiddette 'auto clonate' nei quali bande criminali utilizzano documenti di circolazione e targhe relativi ad altri veicoli, di solito auto incidentate, della stessa marca, modello e colore. Documenti che vengono presentati alle autorità in caso di controllo alle frontiere sulla ricerca di auto rubate.



