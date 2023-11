Il più grande raduno di Renault Kangoo avviene in Giappone

Il veicolo multispazio Kangoo di Renault è particolarmente apprezzato in Giappone, dove, dal 2009, viene organizzato un raduno, il Kangoo Jamboree, attraverso il quale viene condivisa la passione per la vettura francese. Si tratta di un evento divenuto il più grande raduno di Renault Kangoo al mondo, a cui, attualmente, prendono parte oltre 5.000 visitatori per ammirare le circa 2.000 vetture esposte.





In occasione del lancio della nuova edizione, ufficializzato dal presidente di Renault Giappone, Junpei Ogawa, che ha visto la presenza di Heinz-Jürgen LÖw, svp di Renault lcv, di Thierry Plantegenest, direttore vendite e marketing di Renault lcv, e di Florent Pichereau, direttore lancio prodotto Kangoo, sono stati svelati al pubblico il nuovo Renault Grand Kangoo e la serie limitata "Urban Grey", appositamente sviluppata per il Giappone.

"È un onore per me partecipare all'edizione 2023 del Kangoo Jamboree - ha dichiarato Heinz-Jürgen LÖw, direttore veicoli commerciali Renault - e svelare il nuovo Renault Grand Kangoo per la prima volta al pubblico giapponese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA