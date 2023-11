Tesla incassa un'importante vittoria. Il colosso delle auto elettriche ha convinto la giuria che la sua tecnologia di guida autonoma Autopilot non è responsabile dell'incidente di quattro anni fa in California, nel quale rimase uccisa una persona e altre due restarono seriamente ferite. La giuria della California ha dato ragione a Elon Musk, al quale i due passeggeri dell'auto sopravvissuti avevano chiesto 400 milioni di dollari in danni.





