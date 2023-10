Luca Franca è il vincitore della Clio Cup Italia 2023

Dopo l'appuntamento di Imola, l'ultimo della stagione per il campionato Renault Clio Cup Italia, è stato Luca Franca della MC Motortecnica ad aggiudicarsi la stagione tricolore. Forte di un vantaggio consistente alla vigilia del weekend romagnolo, precisamente di 97 punti sul suo compagno di squadra Giacomo Trebbi, e di 100 punti esatti su Mattia Lancellotti della Faro Racing, Franca si è aggiudicato gara 1 e, con il quarto posto di gara 2, ha chiuso definitivamente i giochi arrivando ad un totale di 489 punti in classifica.

Secondo posto nella graduatoria finale del campionato italiano per Mattia Lancellotti, vincitore di gara 2 ad Imola, con 386 punti; mentre Trebbi, secondo in gara 2, chiude in terza posizione a quota 384 punti.

A conclusione delle 2 gare di Imola, Cimenes sale al quarto posto della classifica finale, con 288 punti, davanti a Ricciarini, per appena 1 punto; dietro di loro il polacco Spinkiewicz, che conquista 280 punti nell'intero campionato, davanti ad un Leonardo Arduini in netta evoluzione, che ottiene un lusinghiero settimo posto con 258 punti totali.

Chiudono la top ten della graduatoria riservata ai piloti della Clio Cup 2023, Alex Lancellotti, Brigatti, e Caldani, rispettivamente, con 219, 216 e 172 punti totali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA