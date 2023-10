Chiedono soldi per restituire moto rubata, 2 minorenni arrestati

I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo hanno arrestato due minorenni con l'accusa di estorsione. I due giovanissimi avrebbero tentato il cosiddetto "cavallo di ritorno", avrebbero chiesto soldi in cambio dello scooter rubato. Il 20enne palermitano, vittima del furto del suo motociclo, contattato anonimamente non ha ceduto al ricatto e ha denunciato la richiesta ai carabinieri. I militari della stazione Falde si sono nascosti nei pressi del luogo dello scambio e non appena il giovane ha consegnato i 500 euro richiesti è scattato l'arresto. Sono state denunciate anche due giovani donne che avrebbero fatto da intermediarie tra la vittima e i presunti estortori. Gli arresti sono stati convalidati dal gip per il tribunale per i minorenni di Palermo e gli indagati sono stati portati nell'istituto penale per i minorenni "Malaspina". Il motociclo e il denaro sono stati restituiti alla vittima.



