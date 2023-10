Toscana-Emilia Romagna, patto di collaborazione su autodromi

"Abbiamo creato un tavolo di lavoro con il presidente Stefano Bonaccini per fare un patto Toscana-Emilia Romagna sulla collaborazione fra i nostri autodromi. E' vero che abbiamo Monza, ma poi i circuiti più significativi in Italia sono quelli che abbiamo in Toscana ed Emilia Romagna". Ad annunciare questo patto è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ospite della Ferrari e dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove era in svolgimento la festa Ferrari di fine stagione con l'assegnazione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge e lo show con le vetture più rappresentative del Cavallino Rampante.

"Ho avuto un colloquio con l'ad Ferrari Benedetto Vigna - ha proseguito Giani - è persona di grande spessore e valore e crede nell'autodromo. Al momento la Formula 1 rimane un obiettivo sullo sfondo, abbiamo ottenuto il gran premio di Toscana una sola volta (nel 2020, ndr), ma adesso dobbiamo lavorare per portare eventi sempre più di significato e prestigio al Mugello come per esempio le manifestazioni in cui il prototipo Ferrari (la 499P, nrd) vincitrice quest'anno della 24Ore di Le Mans, è diventata protagonista. Manifestazioni quindi di sempre maggior alto spessore automobilistico, da affiancare a quelle che già il Mugello rappresenta per la Motogp", ha concluso il presidente.





