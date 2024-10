Auto elettriche, accordo Telepass-Atlante per la ricarica rapida

Telepass, società italiana leader del telepedaggio e della mobilità integrata, e Atlante, la società del Gruppo Nhoa dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annunciano una partnership per rendere disponibili oltre 1.000 punti di ricarica elettrica su tutto il territorio nazionale tramite un click dall'App Telepass.

I clienti Telepass, tramite l'app sul cellulare, potranno accedere, in aggiunta a tutti i servizi per la mobilità urbana ed extra-urbana, anche agli oltre 1.000 punti di ricarica Atlante disponibili in Italia. Tutti aperti 24/7, compatibili con ogni modello di veicolo elettrico e alimentati al 100% da energia rinnovabile. L'offerta riguarda potenze da 22 kW a 300 kW per rispondere alle diverse esigenze di ricarica degli automobilisti.

La sinergia, si legge in una nota, 'estenderà la rete di ricarica interoperabile di Telepass e aumenterà la visibilità del network di Atlante, supportando la crescita di una mobilità sostenibile in Italia con servizi sempre più smart, integrati e orientati al cliente'. L'obiettivo di Telepass è di offrire ai clienti un sistema 'sempre più completo e capillare di servizi per la mobilità, garantendo contemporaneamente risparmio di tempo e facilità di utilizzo, in un'ottica sempre più green.

'L'integrazione delle stazioni di ricarica di Atlante nel nostro ecosistema di mobilità - commenta Aldo Agostinelli, chief Consumer Sales and Marketing officer di Telepass - ci permette di ampliare l'offerta per i nostri clienti e promuove stili di mobilità sempre più sostenibili e smart in città tra le più inquinate e trafficate in Italia. La nostra offerta consente l'accesso, attraverso l'App di Telepass, a una delle reti di ricarica elettrica interoperabili più estese d'Italia con oltre 40.000 punti di ricarica attivi e grazie alla partnership con Atlante aggiungiamo un ulteriore tassello nel promuovere comportamenti virtuosi e green'.

'L'accordo con una realtà leader come Telepass rappresenta un passo fondamentale nell'avvicinare la ricarica elettrica rapida e ultra-rapida agli utenti. L'integrazione del network Atlante sull'App Telepass - afferma Gabriele Tuccillo, ceo di Atlante Italia - rafforza il nostro ruolo di facilitatori della mobilità elettrica in Italia, semplificando il processo di ricarica per i driver di veicoli elettrici grazie a soluzioni sempre più accessibili ed efficienti'.

Per usufruire del servizio è necessario scaricare l'App Telepass e selezionare l'infrastruttura di ricarica Atlante: attraverso la mappa delle stazioni attive sarà possibile individuare il punto di ricarica disponibile più vicino.



