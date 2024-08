Jv cinese per fuel cell Toyota - SinoHytec entra in funzione

Ha avviato l'attività il nuovo hub di ricerca-sviluppo e produzione per le celle a combustibile a idrogeno costruito in Cina dalla Toyota SinoHytec Fuel Cell. Con l'avvio di questa attività la joint venture della Casa automobilistica giapponese con il produttore di fuel cell Beijing SinoHYtec e con United Fuel Cell System Research and Development Beijing entrerà in attività la prima fase della fabbrica, che si estende su 44.000 metri quadrati ed è progettata per produrre 10.000 sistemi a celle a combustibile all'anno.

La seconda fase dovrebbe iniziare nel 2026 per arrivare ad una estensione complessiva della fabbrica di 113.000 mq. Come sottolinea il comunicato di Toyota la messa in servizio del nuovo impianto è un altro passo importante nella strategia che prevede di fornire al mercato cinese una filiera di produzione completa di sistemi di celle a combustibile, dalla R&S alla produzione, alle vendite e ai servizi. Tatsuro Ueda, amministratore delegato di Toyota China, ha sottolineato che la tecnologia dell'idrogeno è utilizzata nel Paese in molti scenari applicativi, come autobus e camion pesanti che lavorano nelle consegne della catena del freddo e nella logistica.

E poiché sta crescendo ad una incredibilmente velocità - ha affermato Ueda - l'azienda si aspetta "che i vantaggi della tecnologia dell'idrogeno vengano utilizzati ancora di più in applicazioni pratiche, come la logistica su lunghe distanze per realizzare una società a zero emissioni di carbonio attraverso la diffusione di veicoli elettrici a celle a combustibile".

