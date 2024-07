Suzuki annuncia la strategia tecnologica per i prossimi 10 anni

Una "tecnologia in grado di ridurre il consumo di energia" dalla produzione al riciclaggio, puntando a un mondo a emissioni zero di carbonio, offrendo al contempo il piacere del viaggio alle persone in tutto il mondo. È questa la strategia di Suzuki annunciata per i prossimi dieci anni.

La peculiarità di Suzuki è rappresentata dai veicoli compatti e leggeri, progettati non solo per ridurre al minimo le emissioni di CO2 durante l'uso ma anche ridurre le risorse e le emissioni di CO2 associate alla loro produzione. Suzuki continuerà a lavorare per perfezionare la piattaforma di nuova generazione Heartect, caratterizzata da un riuscito mix di leggerezza e rigidità, e si impegnerà per ridurre ulteriormente il consumo di energia attraverso la tecnologia di riduzione del peso.

Il brand giapponese mira a fornire ai propri clienti i veicoli elettrici più efficienti, a seconda del livello di energia rinnovabile e delle condizioni di utilizzo in ciascun Paese e regione. Per raggiungere questo obiettivo, Suzuki svilupperà veicoli elettrici che ridurranno al minimo il consumo di energia combinando componenti che incarnano il suo approccio 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi' (compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello), come un gruppo propulsore elettrico compatto ed efficiente e una batteria piccola e leggera.

Nel 2023, Suzuki ha sviluppato un motore ad alta efficienza (il Motore Z12E) che ha come obiettivo il miglioramento della combustione, che è il fulcro dei motori a combustione interna, raggiungendo un'efficienza termica massima del 40%. In futuro, questo motore ad alta efficienza sarà esteso a livello globale e Suzuki cercherà di minimizzare il consumo di energia tramite carburanti a zero emissioni e ibridi di nuova generazione.

Nell'ambito del Software Defined Vehicle (SDV), Suzuki svilupperà e fornirà ai clienti "SDV right", un sistema conveniente che crea valore per i veicoli integrando la riduzione dell'energia con l'approccio "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi".

Suzuki ne semplificherà l'uso con la migliore combinazione di aggiornamenti software via cavo e wireless (Over The Air) e svilupperà l'SDV dando ai clienti la sensazione che le loro aspettative siano perfettamente soddisfatte, condividendo l'hardware per ridurre i costi dei componenti e riutilizzando il software per ridurre i costi di sviluppo.

Negli anni a venire il brand si dedicherà a minimizzare il consumo energetico attraverso l'adozione dell'economia circolare. Questo approccio mira a ridurre il consumo complessivo delle risorse progettando prodotti che possano essere facilmente smontati per favorire il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

