Mini Aceman SE: crossover a batteria con go-kart feeling

La Acemam è la nuova vettura elettrica di Mini, un crossover dalle dimensioni contenute che, nella variante SE, eroga 218 CV e 330 Nm di coppia, e vanta prestazioni brillanti, come testimonia lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,1 secondi, a fronte di un'autonomia di 405 chilometri nel ciclo WLTP.

Il nuovo modello del brand britannico sottolinea la sua attitudine alla guida brillante anche attraverso uno sterzo diretto che ne esalta il tipico go-kart feeling. La tecnologia della batteria ad alto voltaggio da 54,2 kWh le consente di essere ricaricata a 95 kW di potenza in corrente continua, presso le stazioni di ricarica rapida: in questo modo con meno di 30 minuti è possibile recuperare dal 10% all'80% di energia. Mentre dalle colonnine a corrente alternata la potenza di ricarica è di 11 kW. Tra i dispositivi di assistenza alla guida troviamo anche il Parking Assistant Professional, che rileva i parcheggi possibili in modo ancora più preciso e, se lo si desidera, si occupa automaticamente dell'intero processo di parcheggio.

Caratterizzata dagli sbalzi molto corti, la Aceman presenta le maniglie delle porte integrate e piatte, che ottimizzano l'aerodinamica. Inoltre, la combinazione tra il colore specifico del modello, il Rebel Red, ed il trattamento estetico dell'allestimento Favoured, la rendono particolarmente originale attraverso il tetto e le calotte degli specchietti in nero che creano un piacevole contrasto cromatico. Nell'insieme spiccano i passaruota dal design allungato. L'abitacolo mette al centro della scena il display OLED ad alta risoluzione e la caratteristica striscia di interruttori a levetta al di sotto dello stesso. Inoltre, nell'allestimento Favoured, il tessuto color petrolio con sfumatura arancione si estende fino all'interno della portiera. Il divano posteriore offre spazio per tre passeggeri, mentre il bagagliaio ha un volume di 300 litri ed arriva fino a 1.005 litri abbattendo le sedute posteriori.



