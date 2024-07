Nyobolt sperimenta nuove tecnologie per le elettriche

Come rivela Autocar.co.uk, il concept della Nyobolt che ripropone una variante elettrica della Elise prima serie, grazie all'operato di Julian Thomson, colui che ha progettato la vettura originale, porta in dote una tecnologia che mira a rivoluzionare il mondo delle auto a batteria. Infatti, l'auto dell'azienda di Cambridge rappresenta una sorta di vettura laboratorio per una nuova generazione di batterie con tecnologia a celle ad alta densità. Nei test iniziali, partiti da questo mese, la batteria da 35 kWh è stata caricata dal 10 all'80%, in appena 4 minuti e 37 secondi attraverso un caricabatterie HPC dalla potenza di ben 350 kW. La Nyobolt ha anche eseguito 4000 cicli completi di ricarica rapida, che rappresentano l'equivalente di circa 965.000 km di percorrenza, sostenendo, sempre in base a quanto ha riportato Autocar, che la batteria ha mantenuto oltre l'80% della sua autonomia. Questa tecnologia, inoltre, presenta tra i suoi vantaggi la riduzione delle dimensioni e del peso della batteria, come dimostra la massa complessiva di 1246 kg del prototipo dalla forma della prima Elise.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA