Si chiama Verne il nuovo robotaxi a due soli posti di Rimac

Mate Rimac che ha già rivoluzionato il mondo delle supercar con la Nevera elettrica (e che ha recedente sbalordito con la Tourbillon della controllata Bugatti) vuole ora fare lo stesso con i robotaxi, fino ad oggi esteticamente poco attraenti e soprattutto finalizzati a offrire internamente lo spazio di un suv o di una moovolume.

Il suo 'azzardo' si chiama Verne, ha solo due posti e una carrozzeria in stile coupé ben più sportiva di qualsiasi robotaxi di Cruise (Chevy Volt) o Waymo (Jaguar I-Pace). Verne, che si chiama esattamente come l'autore di storie fantastiche Jules, è un progetto completamente nuovo pensato per essere senza conducente fin dall'inizio.

Questo robotaxi - che inizierà a operare nel 2026 a Zagabria, in Croazia e successivamente in 11 città in Germania, Regno Unito e Medio Oriente - ha tra l'altro due soli posti, perché una ricerca dell'azienda sostiene che nove corse in taxi su dieci coinvolgono solo uno o due passeggeri.

I clienti potranno chiamare Verne con un'App e utilizzare i controlli sul proprio smartphone per preimpostare l'illuminazione ambientale, la temperatura e persino la fragranza per profumare l'abitacolo. Entrando nell'abitacolo "delle dimensioni di una Rolls Royce" non troveranno nessun volante e non potranno godere di visibilità esterna (il parabrezza non è trasparente) concentrandosi invece su un enorme schermo da 43 pollici, che offre intrattenimenti e informazioni sul viaggio.

Un touchpad chiamato Median che è collocato tra i sedili controlla le impostazioni dell'auto e in caso di necssità consente di avviare e interrompere la corsa in modo da dare la sensazione di avere un certo controllo. Non sono stati rilasciati dettagli su specifiche tecniche, potenza del motore, dimensioni della batteria e autonomia, ma l'azienda ha rivelato che la piattaforma è scalabile e può essere adattata per l'uso su diversi tipi di strade.



