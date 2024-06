Volkswagen punta su acciaio a basso impatto di carbonio

Il Gruppo Volkswagen ha stretto una partnership con Vulcan Green Steel per l'utilizzo sempre più massiccio di acciaio a basso impatto di carbonio. I volumi di acciaio con questa caratteristica che il Gruppo Volkswagen prevede di ordinare, copriranno una parte significativa del fabbisogno totale e saranno utilizzati dagli impianti di produzione del Gruppo a partire dal 2027.

"Per il Gruppo Volkswagen- ha dichiarato Dirk Große-Loheide, membro del Consiglio di Amministrazione del brand Volkswagen con responsabilità per gli acquisti e membro dell'Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen - decarbonizzare la catena di approvvigionamento è un fattore decisivo sulla strada verso la neutralità. Vogliamo raggiungere questo obiettivo al più tardi entro il 2050 e l'utilizzo di acciaio a basso impatto di carbonio è un passo importante in questa direzione".

La partnership fa parte di una serie di iniziative del Gruppo Volkswagen per espandere l'utilizzo dell'acciaio verde nella produzione. Oltre alla collaborazione con Vulcan Green Steel, dal 2022 il Gruppo Volkswagen collabora con Salzgitter AG. Il Gruppo detiene, inoltre, una quota di H2 Green Steel, produttore svedese di acciaio verde, tramite la propria controllata Scania.

Il Jindal Steel Group, a cui appartiene Vulcan Green Steel, è un conglomerato industriale diversificato nel campo dell'acciaio, dell'energia e dell'estrazione di minerale di ferro, con attività anche in India, Oman, Africa e Australia. A partire dal 2027, Vulcan Green Steel produrrà in Oman acciai per il settore automotive e altre tipologie ad alta resistenza.

Durante i primi anni sarà utilizzato gas naturale e successivamente le operazioni saranno svolte con energia verde con una riduzione di emissioni di carbonio del 70% una volta completata la transizione. L'impianto è attualmente in fase di costruzione e dovrebbe entrare in funzione nel 2026.



