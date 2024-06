A Lucca 32 nuove postazioni per colonnine elettriche

L'azienda Be Charge si è aggiudicata la prima fase di installazione di 32 nuove postazioni di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica previste dal Piano della Mobilità elettrica del Comune di Lucca. La società si occuperà anche della gestione per un periodo di 10 anni.

Per favorire misure e azioni nell'ottica di una mobilità sostenibile, riferisce una nota, il Comune di Lucca ha aderito ad un accordo quadro con la società Consortile Energia Toscana (Cet Scrl) con lo scopo di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici, anche nelle frazioni, rispettando un rapporto di una postazione di ricarica ogni 1.000 abitanti.

