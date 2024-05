Accordo Bosch VinFast per dare accesso a 700mila colonnine

Bosch e il costruttore vietnamita di auto elettriche VinFast hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione per offrire l'accesso all'ampia rete Bosch di 700mila punti di ricarica in 30 Paesi europei ai clienti VinFast.

Questo programma servirà per "fornire loro la libertà e la comodità di viaggiare in tutta Europa in assoluta tranquillità" in linea con il principio di VinFast che prevede di "mettere i clienti in prima linea".

L'accordo, si legge nella nota del costruttore vietnamita, garantisce un'esperienza di ricarica accessibile per i clienti VinFast, che possono individuare, caricare e pagare senza problemi tramite l'App per smartphone VinFast o direttamente tramite il sistema di infotainment integrato del veicolo.

A sua volta Martin Knoss, vice presidente Bosch Asean, nel commentare l'accordo con VinFast ha dichiarato: "La maggior parte dei conducenti di veicoli elettrici fa affidamento su infrastrutture di ricarica pubbliche".

"Riconoscendo questa esigenza, Bosch ha continuamente ampliato la propria rete globale, aumentandola di sei volte rispetto al 2020." Knoss ha ribadito che "in Bosch innoviamo continuamente nella tecnologia di ricarica, e quindi questa partnership garantirà che i clienti VinFast siano in prima linea nei progressi della tecnologia di ricarica e che possano beneficiare di un'ampia varietà di opzioni non appena diventeranno disponibili".

VinFast - che può contare su una ampia gamma di modelli elettrici il cui stile è stato realizzato da Pininfarina e Torino Design - si sta rapidamente espandendo oltre che negli Stati Uniti, Canada, Europa e - naturalmente - nel mercato interno, anche in aree di grande potenzialità come India, Indonesia, Tailandia, Filippine, Medio Oriente e Africa.

