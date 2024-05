Electric Days: la quarta edizione a Roma da 7 al 9 giugno

Tornano dal 7 al 9 giugno 2024, a Roma, nella location del Laghetto dell’Eur, gli Electric Days, il primo evento italiano dedicato al futuro della mobilità sostenibile giunto alla quarta edizione. Si tratta di una manifestazione aperta al pubblico, organizzata da Motor1.com e InsideEVs.it, in collaborazione con i media partner The Roman Post, Typo Media e Radio 105 che, per le serate del 7 ed 8 giugno, si arricchisce della Notte Bianca dell’Eur in cui si esibiranno in concerto diversi artisti, tra i quali spiccano le presenze di Gemello e WHTRSH.

Come da tradizione, sarà possibile scoprire da vicino e provare, con il supporto di driver esperti, le nuove vetture ibride, plug-in hybrid ed elettriche proposte dal mercato, recandosi presso l’aerea espositiva di oltre 500 metri situata lungo Viale America. Nell’elenco dei tanti brand che hanno aderito all’iniziativa figurano BYD, Charge Guru, DR, Ford, Honda, Hyundai, Mercury Marine, Michelin, Motus-e, Plenitude + Becharge, Renault, Smart, Swapa, Telepass, Tesla e Volvo, con la partnership tecnica di HDI Assicurazioni e Fasolini Tiny House.

L’universo dei mezzi dedicati alla urban mobility verrà coperto a 360° nel corso della quarta edizione degli Electric Days, e si potrà persino navigare il Laghetto dell'EUR a bordo di imbarcazioni elettriche. Inoltre, visitando la House of Electric Days, all'interno dell'area Expo, il pubblico potrà comprendere al meglio cosa vuol dire creare una casa sostenibile e come affrontare la transizione ed il cambiamento mediante abitudini da intraprendere ogni giorno tra le mura domestiche, per avviare una piccola rivoluzione ecologica. Non mancano un’area gaming per sperimentare gli eSport, e spazi dedicati ad iniziative sportive all’aria aperta necessarie per acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza di una vita salutare che vada di pari passo con l’incremento della salute del pianeta.

Non meno importante, però, è l’educazione verso un futuro sostenibile delle nuove generazioni che, nel corso degli Electric Days, potranno cimentarsi anche con mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, partecipare a laboratori scientifici, e verranno intrattenute dall’animazione.

