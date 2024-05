Iveco Group organizza la seconda Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione. L'appuntamento si tiene nuovamente quest'anno, dal 13 al 17 maggio, con le oltre 36.000 persone di Iveco Group in tutto il mondo invitate a partecipare a un ricco programma di attività globali e locali.

Il Gruppo ha dato prova evidente di questo impegno nel 2023, quando ha lanciato un'iniziativa chiamata Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione. Eventi virtuali in diretta tenuti dai senior leader e seminari quotidiani esploreranno le quattro priorità di sostenibilità del Gruppo: riduzione delle emissioni di CO2, sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei prodotti, approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e coinvolgimento.

Iveco prevede che il 100% del consumo totale di elettricità proverrà da fonti rinnovabili già entro il 2026, in anticipo rispetto al precedente 2030; che il 75% dell'acqua utilizzata negli stabilimenti in tutto il mondo sarà riciclato entro il 2026; che il 30% delle posizioni impiegatizie saranno affidate a donne entro il 2028, nuovo obiettivo per la parità di genere; che l'equità salariale di genere sarà mantenuta in tutta l'organizzazione e certificata entro il 2026. Inoltre, durante questa Settimana Iveco Group presterà particolare attenzione alla Diversità, Equità e Inclusione, concentrandosi su alcune iniziative chiave in corso per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti, ridurre i pregiudizi, favorire l'equità di genere, affrontare il benessere mentale, emotivo e psicologico e garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA