Per Scania 45S tour di 3.500 km in Ev attraverso l'Europa

L'elettrico Scania 45S è stato protagonista di un tour dimostrativo attraverso l'Europa per testimoniare l'efficacia e le potenzialità dei veicoli pesanti alimentati a batteria. Un esemplare del camion Ev del Grifone ha percorso oltre 3.500 km dalla Svezia sino all'Italia, attraverso vari Paesi, per essere poi protagonista al Transpotec 2024, conclusosi sabato 11 maggio a Milano. I primi 2.000 chilometri del viaggio, durato in totale 5 giorni, sono stati sfruttati dal costruttore scandinavo per effettuare dei test di consumi in condizioni di guida reali: a 80 km/h di media, con una massa totale a terra di 40 tonnellate, sono stati rilevati 1,25 kWh/km, dati che hanno confermato le previsioni dei tecnici.

Equipaggiati con propulsori Ev da 610 Cv, i modelli 45S (nome che sottolinea la potenza in kilowatt del mezzo) vantano una coppia di 3.500 Nm, adatta quindi anche a carichi pesanti. Le batterie agli nioni di litio sono da 624 kWh. Secondo uno studio effettuato dal Costruttore e condotto sul suo intero ciclo di vita, se ricaricato con energia prodotta da fonti rinnovabili il 45S già dopo 36.000 km può vantare una "impronta carbonica" minore rispetto a un analogo veicolo a gasolio. Un calcolo che tiene in considerazione anche l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento delle batterie, le cui celle sono state testate per durare sino a 1,5 milioni di chilometri. "In Scania - chiariscono dalla Filiale - guidiamo il cambiamento verso un mondo dei trasporti sempre più sostenibile per la società, l’ambiente e il business, offrendo soluzioni e competenze che vanno ben oltre la tecnologia.

Uno degli obiettivi più sfidanti di questo decennio consiste, infatti, nella riduzione significativa delle emissioni climalteranti derivate dalle operazioni, dalle infrastrutture, dalla catena di fornitori e dai prodotti in utilizzo. Le emissioni nella fase d’uso rappresentano per i Costruttori una grande sfida, ma anche un’incredibile opportunità. Grazie al suo innato approccio all’economia circolare e in seguito alla sempre crescente domanda di sostenibilità in Europa, in tutte le sue declinazioni, Scania offre soluzioni per sostenere questa transizione".

