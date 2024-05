Toyota e Citroën partecipano al Giro-E

Il Giro-E, manifestazione nata nel 2019, che va in scena negli stessi giorni e nelle stesse strade del Giro d'Italia, a cui prendono parte ciclisti amatoriali che sfruttano le potenzialità di questi mezzi per poter affrontare il medesimo percorso dei ciclisti professionisti, vede la partecipazione di due brand automobilistici quali Toyota e Citroën.

Già Mobility Partner della 107° edizione del Giro d'Italia, dove è presente con oltre 60 veicoli, tra cui, nelle tappe a cronometro, la seconda generazione della Mirai, Toyota utilizza per il Giro-E il Suv bZ4X, che è deputata ad accompagnare gli atleti durante le tappe. Si tratta del primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria di Toyota, forte di capacità fuoristradistiche importanti.

Citroën Italia, invece, prende parte al Giro-E, insieme alla sua rete dei concessionari, come partner del team "FLY Citroën", la cui mission è sensibilizzare le persone e l'opinione pubblica attraverso attività socialmente responsabili, e sempre più sostenibili, nel rispetto del pianeta e delle persone. Il brand francese porta sulle strade del Giro-E la nuova Citroën ë-C4, che, grazie ad una potenza di 154 CV, e ad una batteria da 54 kWh con una nuova chimica, promette viaggi sereni anche su lunghe distanze, per via di un'autonomia di 420 km nel ciclo combinato WLTP.

