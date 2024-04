Con XFC StoreDot Polestar 5 si carica all'80% in 10 minuti

Nel corso di una dimostrazione, Polestar e StoreDot sono riusciti a caricare un prototipo di Polestar 5 100% elettrico dal 10 all'80% in soli 10 minuti, grazie all'implementazione della tecnologia StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) nella vettura.

Nello specifico, è stato registrato un tasso di carica costante a partire da 310 kW, con un picco di oltre 370 kW al termine della carica. Questo dimostra che la capacità di ricaricarsi non viene influenzata dallo stato di carica della batteria, come accade sulle attuali batterie. Merito della tecnologia XFC di StoreDot, che potrebbe essere applicata ai futuri veicoli Polestar, ed utilizza celle a prevalenza di silicio con una densità di energia pari a quella delle più moderne celle NMC, e non richiede sistemi di raffreddamento speciali nel veicolo.

Il pacco batterie da 77 kWh, appositamente realizzato, e potenzialmente capace di raggiungere almeno i 100 kWh, potrebbe aggiungere così 320 km di autonomia a un'auto elettrica di medie dimensioni in 10 minuti, mentre per una carica dal 10-80% su molti veicoli elettrici moderni potrebbero essere necessari circa 30 minuti. "Grazie a questa nuova tecnologia - afferma Thomas Ingenlath, ceo di Polestar - nei viaggi più lunghi, quando gli automobilisti si fermano, potranno dedicare meno tempo alla ricarica e tornare in strada più velocemente di prima. In effetti, il tempo di sosta sarà più simile a quello che si vive oggi con un'auto a benzina".



