A Cesena arrivano 200 monopattini e 150 e-bike

La micromobilità torna protagonista nella città di Cesena. Nelle prossime settimane infatti sul territorio comunale torneranno ad essere operative in sharing le flotte composte da monopattini (200) e biciclette a pedalata assistita (150 e-bike) messe a disposizione dal nuovo operatore selezionato dall'amministrazione comunale nell'ambito del bando pubblico promosso a novembre 2023 per incentivare forme di mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti in città. Per utilizzare i mezzi è possibile usufruire dei diversi abbonamenti, pensati per le diverse esigenze, elencati in dettaglio sulla App o al prezzo di un euro allo sblocco e di 0,25 al minuto, sia per i monopattini che per le e-bike.

Verranno proposti abbonamenti molto vantaggiosi e promozioni durante l'anno. L'App, grazie al riconoscimento tramite Gps, indica su una mappa sia la posizione dei mezzi disponibili sia le postazioni di prelievo e parcheggio. Gli uffici comunali, d'intesa con il nuovo gestore del servizio, individueranno le aree dedicate dove poter parcheggiare questi mezzi. In modo particolare si tratta dei parcheggi scambiatori, della zona stazione, dell'area del campus universitario e di altri luoghi particolarmente fruiti sette giorni su sette da studenti, lavoratori, pendolari e turisti

