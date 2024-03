ForumAutoMotive, l'unione fa la forza nella sfida Ev-Ice

Sono stati molti gli opinion maker che, confrontandosi negli incontri organizzati nell'ambito di #ForumAutoMotive e in perfetta coerenza con il tema dell'edizione 2024 dell'evento - l'unione fa la forza - hanno ribadito che la situazione attuale è complessa. E che le auto con motore termico e le auto elettriche probabilmente conviveranno ancora a lungo, senza prevalere l'una sull'altra.

Molti hanno egualmente sottolineato che sarà l'innovazione a far progredire il settore e a fornire le tanto auspicate soluzioni ai problemi dell'ambiente, soprattutto attraverso nuovi schemi di mobilità piuttosto che propulsivi.

'Le auto sono diventate più care anche a causa degli adempimenti richiesti ai costruttori in termini di riduzioni delle emissioni - ha detto Giuseppe Bitti, managing director & coo di Kia Italia - Le Case sono state spinte a questa transizione anche con la previsione delle multe'. Marco Do, direttore comunicazione e relazioni esterne di Michelin Italia, ha ricordato che anche nel settore dei pneumatici e in generale nella filiera 'è l'unione fa la forza. Le auto elettriche cambiano la dinamica dei veicoli e le loro nuove caratteristiche richiedono nuove tipologie di pneumatici'. Il tema della neutralità tecnologica è stato affrontato nel talk di #ForumAutoMotive da Giulio Lancellotti, managing director global software and services Bosch: 'Il momento è abbastanza entropico per il mercato automotive - ha detto - con software ed elettrificazione che stanno cambiando a una velocità più rapida di quanto fossimo abituati in passato. Bosch è comunque per la neutralità tecnologica e in quanto tale abbiamo ampliato l'offerta all'elettrica'.

Da Fabio Pressi, presidente e amministratore delegato di A2A E-Mobility (e neo eletto presidente dell'associazione Motus-E che raggruppa gli operatori del settore elettromobiità) l'invito a ragionare 'in un'ottica di ecosistema' sul futuro delle auto elettriche: 'Milano in 2 anni avrà 4mila punti di ricarica pubblici, con stalli non riservati ma dedicati indifferentemente alle auto endotermiche e alle elettriche. Una vera e propria rete diffusa, che risolverà anche il problema della sosta notturna per la ricarica'. E servirà anche per i modelli termici plug-in, che 'stanno crescendo e che se non vengono ricaricati inquinano più dei benzina, perché pesano di più'.

Il tema dell'ostilità sull'elettrico è stato affrontato da Claudio Zirilli, responsabile leasing e noleggio di Banca Ifis: 'Ci scontriamo con una realtà complessa che nel nostro Paese vede ancora percentuali decisamente basse di modelli elettrici.

Oggi nei consumatori c'è molto senso di attesa'.



