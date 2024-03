Green Ncap testa 4 auto per famiglie

Altri quattro modelli sono stati valutati dai test Green Ncap, si tratta vetture adatte alle famiglie, di cui due elettriche, una ibrida, ed una turbodiesel, precisamente si tratta della Volkswagen ID.7, della Škoda Enyaq, della Toyota Corolla Cross Hybrid, e della Opel Astra 1.5 CDTi in variante wagon. Auto dalla tecnologia differente, ma comunque improntate alla sostenibilità. La proposta a batteria di Volkswagen, la ID.7, abbina dimensioni esterne ed interne generose, ad un'efficienza da vettura compatta, visto che offre un'autonomia di 506 km nella guida reale ed una media di 370 km in autostrada a 130 km/h.

Dotata anche di grande comfort di marcia, la wagon elettrica della casa tedesca ha maturato un punteggio complessivo del 98%, ottenendo una valutazione a cinque stelle. Stesso numero di stelle anche per la Škoda Enyaq, il cui punteggio complessivo, 96%, è leggermente inferiore, pur avendo a stessa capacità della batteria, 77 kWh della ID.7. Come la cugina teutonica, però, la Enyaq ha una massa importante che, in parte, influisce sul consumo energetico, senza tuttavia inficiarne l'autonomia in maniera significativa.

Tre stelle ed un punteggio del 51% per la Opel Astra 1.5 CDTi, una wagon equipaggiata con il cambio automatico a 8 velocità, che abbassa le emissioni di NOx attraverso un sistema di post-trattamento dei gas di scarico piuttosto efficace. Ad abbassare il punteggio complessivo, secondo Green Ncap, sono i valori di consumo superiori a quelli dichiarati ufficialmente.

Consumi che influiscono anche sul punteggio complessivo, 49%, e sulle stelle, due, della Toyota Corolla Cross Hybrid con motore a benzina aspirato da 2,0 litri, motore a trazione elettrica e cambio automatico (CVT). Nello specifico Green Ncap indica come le percorrenze aumentino in autostrada, e reputa migliorabili anche le prestazioni del sistema di post-trattamento dei gas di scarico nei viaggi più brevi con avviamento del motore a freddo, ed in situazioni di elevata richiesta di potenza come i sorpassi in autostrada.

