A Bologna arrivano i 'midibus' elettrici, per un trasporto green

Se gli e-bus entrati in servizio nei mesi scorsi a Bologna hanno dato un grande contributo all'elettrificazione di linee urbane Tper a maggior carico d'utenza, oggi è la volta di mezzi di dimensioni più contenute, scelti da Tper per estendere la transizione tecnologica ed ecologica con mezzi a zero emissioni anche sulle linee di completamento della rete urbana.

Si tratta di bus del modello Eltron, prodotti dall'azienda umbra Rampini, e rientrano tra i 'midibus', termine per indicare i mezzi compresi tra gli 8 e i 10 metri di lunghezza, proprio per essere impiegati nelle strade più strette dei centri urbani.

Il Rampini Eltron è un mezzo elettrico a batterie, che può ospitare fino a 48 passeggeri. Nei prossimi giorni a Bologna entreranno in servizio i primi 4 Eltron con pantografo.

L'acquisizione dei nuovi 4 e-bus ha comportato un investimento di circa 2 milioni di euro effettuato interamente con fondi ministeriali, messi a disposizione dal Comune e dalla Città Metropolitana di Bologna. A questi primi bus se ne aggiungeranno altri 7, la cui consegna è prevista entro la primavera 2025, per un investimento ulteriore di 3,5 milioni di euro, sostenuto al 70% con fondi del Piano strategico di mobilità sostenibile veicolati dalla Regione e per il restante 30% con autofinanziamento di Tper.

"È un importante acquisto che completa la flotta di Tper.

Sono molto importanti perché ci serviranno per i servizi in centro storico e anche per i Colli", ha detto il sindaco Matteo Lepore, che ha presentato i nuovi mezzi insieme alla presidente e ad di Tper spa, Giuseppina Gualtieri, e all'ad e vicepresidente di Rampini spa, Caterina Rampini. "Da qui al 2030 tutta la flotta dei Tper passerà completamente ad essere carbon free, questo significa elettrici, e l'idrogeno che arriverà alla fine del nostro mandato. Quindi su tutto il territorio comunale non avremo più mezzi inquinanti e potremmo avere soprattutto mezzi più efficienti, più nuovi, più capienti, che si affiancheranno al tram", ha concluso Lepore.

