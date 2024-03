Amministrazione Biden finanzia con 90 milioni idrogeno di Gm

Sarà il programma che General Motors aveva varato nel 2022 con Nel Hydrogen US (che fa parte del colosso norvegese del settore Nel ASA) per lo sviluppo delle soluzioni di mobilità che utilizzano l'idrogeno a beneficiare dei nuovi aiuti varati dall'amministrazione del presidente Biden.

Come ha annunciato il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, le due aziende riceveranno un finanziamento federale combinato di 90 milioni di dollari per promuovere l'impiego di idrogeno pulito e dare il loro contributo nella decarbonizzazione dell'economia.

In una nota viene specificato che circa il 10 % del lavoro nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sarà svolto da Nel. "Siamo grati per il supporto del Dipartimento dell'Energia - ha detto Kathy Ayers, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Nel - che contribuirà ad accelerare la nostra ricerca e sviluppo risolvendo al tempo stesso le sfide chiave per il futuro dell'industria dell'idrogeno".

Quando annunciato dal DoE è stato confermato il segretario all'Energia David Turk nel corso di un intervento pubblico in cui ha fornito i dettagli sulla spesa complessiva di 750 milioni di dollari che verranno distribuiti per spingere alla produzione e all'impiego dell'idrogeno nel Paese.



