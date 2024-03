Arrivano a Cesena cinque nuovi autobus super tecnologici

Presentati in mattinata i nuovi bus Man Lion's City G da 12 metri, alimentati a metano-ibrido elettrico, che sono da poco entrati a far parte del parco mezzi impiegato per il servizio urbano del trasporto pubblico a Cesena. L'acquisto dei cinque mezzi ha richiesto un investimento di circa un milione mezzo di euro, di cui il 70 per cento finanziati con risorse pubbliche. I bus sono dotati delle più moderne tecnologie Adas di protezione degli utenti della strada e di assistenza alla guida: radar anteriore, radar laterali, controllo carreggiata, specchi con telecamere, panic button, sistema di videosorveglianza interno ed esterno e telerilevamento; sono completi di pedana disabili manuale, di posti riservati ai disabili e alle carrozzine per neonati. I posti totali sono 89, di cui 37 a sedere. Si tratta di mezzi dotati di sistema Efficient Hybrid che consente di recuperare parte dell'energia di frenata sia per alimentare un motore elettrico di supporto a quello termico sia per alimentare i servizi elettrici di bordo durante la sosta alle fermate, dove il motore a metano viene arrestato automaticamente ed annulla le proprie emissioni. L'intero sistema è in grado di ridurre i consumi di carburante nell'uso urbano fino al 15%.



