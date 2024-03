Renault: come è nata la R5 E-Tech Electric

Luca de Meo, ceo del gruppo Renault, ha raccontato la genesi della R5 E-Tech electric, la nuova elettrica democratica della casa francese. Tutto è iniziato nella giornata di giovedì 2 luglio 2020, al cospetto di un mock-up arancione presso il Technocentre di Guyancourt, situato a sud-ovest di Parigi, dove si pensano, realizzano e testano tante innovazioni del brand e si inventano i modelli del futuro.

Questa ricostruzione a grandezza naturale, che assomigliava terribilmente ad una R5 in arancione fluorescente, era un esercizio di stile, una proposta per una piccola auto elettrica che era stata scartata, visto che l'azienda non era intenzionata a lanciarsi nel retro-design, ma per de Meo, era esattamente la cosa giusta da fare, e in quell'istante prese la decisione di metterla in commercio. D'altra parte, far tornare i grandi nomi, è stata un'operazione quasi sempre funzionante nell'industria dell'auto.

Inoltre, la Renault 5 ha segnato la storia della marca, consentendole di riprendersi dalla crisi petrolifera degli anni 1970, e di aver successo nella transizione verso il risparmio energetico. Per cui ha rappresentato una magnifica fonte di ispirazione, visto che aveva persino una versione elettrica, già allora, sviluppata in collaborazione con EDF e dotata di batterie al piombo, per una velocità massima di 80 km/h ed un'autonomia di 110 km. Così, prima di lasciare Guyancourt, il 2 luglio 2020, de Meo chiese ai team di trasformare il mock-up arancione in una vera auto il prima possibile. Il risultato fu che il 14 gennaio 2021, quando venne lanciato il piano Renaulution, il modello in questione era già una concept-car, nonché il simbolo della nuova strategia del gruppo. Oggi che è stata svelata in maniera definitiva, la nuova R5 E-Tech Electric, è un'auto cult, ma al passo con i tempi; infatti, dietro alla forma familiare, presenta software e innovazioni per democratizzare la modernità elettrica. Inoltre, vanta una piattaforma progettata esclusivamente per la trazione elettrica con solo quattro moduli di batterie, un'ottimizzazione significativa rispetto alla concorrenza, che consente un risparmio importante in termini di peso e spazio. Grazie all'avatar chiamato Reno, un piccolo personaggio dotato di Intelligenza Artificiale, è anche in grado di dare consigli di guida e fornire informazioni in anticipo sui paesaggi che si attraversano, e questo rappresenta un modo per conferire più umanità all'auto. Infine, con il suo prezzo competitivo, la vettura elettrica della losanga si posiziona come un vero game changer dell'industria automobilistica.

