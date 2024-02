Cinque Terre, primo bus elettrico in servizio a Corniglia

Il Parco nazionale delle Cinque Terre accoglie il primo bus totalmente elettrico. Il mezzo, 30 posti a sedere e autonomia dichiarata di 200 chilometri con una ricarica, sarà in servizio a Corniglia, l'unico dei cinque borghi liguri non sul mare. Il bus collegherà la stazione ferroviaria con il paese, che si trova centro metri più in alto.

"Ogni anno migliaia di persone raggiungono e si spostano sul nostro territorio creando impatti che possiamo contribuire a ridurre attraverso l'impiego di energie pulite nel trasporto pubblico collettivo - ha detto la presidente Donatella Bianchi -. Il nuovo bus del Parco 100% elettrico è completamente personalizzato per comunicare con immediatezza la relazione tra la protezione della natura e l'impegno nella riduzione delle emissioni". Il mezzo è stato acquistato nell'ambito del bando "Parchi per il clima" del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA