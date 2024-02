Mercedes e Lind per rifornire i truck a idrogeno liquido

Grazie al nuovo sistema rapido di rifornimento sLH2, messo a punto da Mercedes-Benz e da Lind Engineering, sarà possibile fare il pieno di 80 kg di idrogeno liquido a un camion in soli 15-20 minuti.

I due gruppi hanno deciso di rendere aperta la tecnologia utilizzata, per favorirne l'adozione come standard per l'alimentazione dei veicoli pesanti alimentati a idrogeno.

La prima stazione sLH2, accreditata di 400 kg l'ora di capacità di erogazione di combustibile (raffreddato a meno 253 gradi centigradi), sarà aperta in Germania, a Wörth am Rhein, nel corso di quest'anno e sarà utilizzata, tra l'altro, per i test del nuovo truck ecologico Mercedes-Benz GenH2.

"Il trasporto a emissioni zero ha bisogno di tre fattori: i giusti veicoli elettrici a batteria e alimentati a idrogeno, la rete infrastrutturale necessaria e la parità di costi per i veicoli Zev rispetto agli autocarri Diesel - sottolinea Andreas Gorbach, membro del consiglio di amministrazione di Daimler Truck, responsabile per la tecnologia degli autocarri -. Per quanto riguarda l'infrastruttura dell'idrogeno, oggi raggiungiamo un importante traguardo: con sLH2, il rifornimento di idrogeno diventa conveniente quanto l'odierno rifornimento di gasolio. Ci vogliono dai 10 ai 15 minuti per rifornire il nostro camion Mercedes Benz GenH2 per un'autonomia di oltre mille chilometri".

