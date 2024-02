Aznom 500 Spiaggina E-Classic: classica del futuro

Richiamando la tradizione dei carrozzieri italiani, Aznom Automotive propone per il suo nuovo brand, denominato Toys For Boys, la 500 Spiaggina E-Classic, una piccola vettura elettrica che riporta subito alla mente ambienti e climi tipicamente estivi.

Si tratta di un'automobile che, pur rispettando il DNA della vettura da cui deriva, che ha fatto la storia dell'automobile, sfrutta un'alimentazione sostenibile 100% elettrica. Nello specifico, la 500 Spiaggina E-Classic, è spinta da un motore che sviluppa 20 kW, e promette circa 90 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, grazie all'energia fornita da un pacco batterie Litio - LiFePO4 da 11kWh. Parlando di prestazioni, la velocità massima è di 89 km/h, mentre la ricarica completa si ottiene approssimativamente in sei ore, sia da colonnine pubbliche che da una presa domestica (superiore a 3kW) o Wall Box.

Nella sua realizzazione, la 500 Spiaggina E-Classic viene integralmente restaurata da Aznom Automotive sia nelle parti meccaniche, che in ogni dettaglio esterno ed interno, anche mediante materiali di pregio. Inoltre, viene convertita alla propulsione elettrica risultando ideale per strutture alberghiere, villaggi turistici, noleggiatori, o per un uso privato nelle località di villeggiatura.

