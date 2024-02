Presentata la Range Rover Leadership Academy 2024

Si è tenuto nella Range Rover House di Courmayeur, l'evento di lancio della seconda edizione del progetto didattico Range Rover Leadership Academy, che rinnova la collaborazione con il Politecnico di Torino, e nel 2024 coinvolgerà gli studenti della Laurea Magistrale in Design Sistemico che avranno intenzione di esplorare un territorio nuovo ed orientato al futuro come quello delle Start Up. Nello specifico, i Leader by Examplem che quest'anno saranno i giovani fondatori di Start Up tecnologiche, innovative, e promettenti, verranno coordinati dai docenti, e lavoreranno a diretto contatto con gli studenti del Politecnico di Torino, attraverso incontri e workshop. Inoltre, durante i workshop organizzati dal Politecnico di Torino, i fondatori di recenti Start Up saranno affiancati da imprenditori più consolidati, capaci di trasmettere agli studenti un approccio mentale strutturato.

Range Rover Leadership Academy seguirà e premierà un'idea con l'avvio di una nuova start up che sarà supportata da Range Rover anche attraverso l'assegnazione di un contributo economico destinato al gruppo di lavoro più meritevole. In questo modo la Start Up vincitrice si attiverà concretamente sul tema della transizione ecologica nelle sue applicazioni più disparate: dalla circolarità, alla sostenibilità, passando per i motori elettrici, le ricariche, ed altro ancora.

"La Range Rover Leadership Academy, giunta alla sua seconda edizione, è un orgoglio per il nostro brand - ha dichiarato Marco Santucci, presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia - e rappresenta la fiducia che abbiamo verso i giovani e il loro potenziale da sviluppare".



