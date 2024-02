Mercato Gb, le vendite in gennaio + 8,2% grazie alle flotte

Nel mese di gennaio, secondo i dati della Society of Motor Manufacturers & Traders (Smmt) le immatricolazioni di nuove auto nel Regno Unito sono aumentate dell'8,2% rispetto gennaio 2023. Ma questa crescita "è stata guidata interamente dalle vendite alle flotte".

Quello che è stato il 18mo aumento consecutivo - per un totale di 142.876 unità - nasconde, secondo Smmt, "un cambiamento nel mercato con i privati che avvertono la crisi e acquistano meno auto e le flotte che dominano il mercato con una quota del 63,2%".

Le flotte, segnala la Society of Motor Manufacturers & Traders, "sono anche interamente responsabili dell'aumento delle immatricolazioni di auto elettriche ( +41,7%) mentre quelle da parte dei privati sono diminuite del 25,1%".

Escludendo le immatricolazioni di Bev, quelle di auto a benzina sono aumentate del 7,4% e quelle di modelli Phev del 31,1%, mentre le immatricolazioni di ibridi puri sono diminuite dell'1,2% e quelle diesel del 10,1%.

Per spingere all'acquisto delle auto elettriche entro la scadenza del 2035 Smmt chiede che il Governo dimezzi l'Iva sui modelli elettrici. "Ci sono voluti poco più di 20 anni per raggiungere il traguardo del milione di veicoli elettrici - ha detto Mike Hawes capo della Smmt - ma con le giuste politiche, possiamo raddoppiare quel successo in soli altri due anni".

"La crescita del mercato è nelle mani attualmente dalle imprese e dalle flotte. Per ridurre le emissioni di carbonio il Governo deve quindi utilizzare il prossimo bilancio per sostenere gli acquirenti privati di veicoli elettrici, dimezzando temporaneamente l'Iva. Cosa che potrebbe stimolare la crescita economica e aiutare tutti a effettuare il passaggio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA