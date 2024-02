Jaguar Land Rover investe in Energy Source

La mobilità sostenibile è sempre più al centro dei progetti di Jaguar Land Rover, come si evince dal fatto che InMotion Ventures, il ramo venture capital di JLR ha annunciato un investimento di 1,2 milioni di dollari in Energy Source, la startup brasiliana che si occupa di soluzioni per la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio di batterie al litio. Si tratta del primo investimento di InMotion Ventures in Brasile, e rappresenta un passo teso ad ampliare l'attenzione di JLR oltre il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Nello specifico, il capitale sarà utilizzato per accelerare la crescita di Energy Source ed espanderne le operazioni, in modo da poter servire in futuro un maggior numero di clienti dallo stabilimento situato a São João da Boa Vista. Inoltre, Energy Source vanta un'offerta unica che copre l'intera gamma di servizi di post-produzione, e sta affrontando una delle sfide più significative per la mobilità con le auto a batteria, ovvero la gestione di quest'ultima a fine vita e l'ottimizzazione del suo ciclo di vita. Con l'offerta di riparazione locale riesce a prolungare la durata delle batterie esistenti, annullando la necessità di sostituire un componente che può valere fino al 70% del prezzo di vendita dei veicoli elettrici; ed i sistemi di stoccaggio delle batterie di seconda vita dell'azienda consentono di esplorare nuove soluzioni, come le stazioni di ricarica rinnovabili alimentate a batteria presso i rivenditori.

Mentre le operazioni di riciclaggio delle batterie permettono ai produttori di recuperare materiali di alto valore dalle celle esaurite, riducendo la necessità di nuove attività minerarie. "Riparare, riutilizzare e riciclare le batterie al litio è fondamentale per la strategia Reimagine di JLR - ha dichiarato Igor Murakami, new services and open innovation director di JLR - motivo per cui questo primo investimento in Brasile è importante per noi. La partecipazione azionaria in Energy Source mette JLR sulla strada dello sviluppo di un ecosistema EV end-to-end".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA