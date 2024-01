Auto elettriche, ecco quanto percorrono in condizioni reali

Quanti chilometri si possono realmente percorrere con un'auto elettrica? La risposta arriva dalla nuova edizione di "Dove arrivo con…", prova in condizioni reali dedicata a questo tipo di vetture che si svolge ogni anno sul Grande Raccordo Anulare di Roma e organizzata dalle testate Motor1.com e InsideEVs .

Il Gra con i suoi 68,2 km rappresenta un'autostrada urbana con un traffico variabile, in cui si alternano velocità di crociera autostradale a rallentamenti improvvisi, attese in coda e successive accelerazioni. Condizioni reali, dunque, che mettono realmente alla prova l'efficienza del motore e le capacità di recupero di energia della vettura elettrica.

In questa quarta edizione dell'iniziativa sono state undici le vetture testate, tra le ultime novità offerte dal mercato e alcune in arrivo in Italia: SUV grandi e compatti, berline classiche, auto americane, cinesi, coreane, tedesche e una super ammiraglia. Le regole della prova? Uguali per tutte le auto: partenza con il 100% di ricarica e guida in carovana lungo la carreggiata esterna in senso antiorario (limiti di velocità di 130 o 110 km/h), climatizzatore acceso a 22 gradi con ventilazione automatica, finestrini chiusi, programma di guida normale e una sola persona a bordo. Il test di ogni singola auto si è concluso quando la batteria è arrivata al 5%.

Rispetto allo scorso anno, è cresciuta l'autonomia media delle auto testate compresa tra i 571 km della Lucid Air e i 243 km della Lexus RZ. In media le auto provate hanno evidenziato un'autonomia reale inferiore del 28% rispetto al dichiarato in ciclo di omologazione WLTP.

Sul podio di questa speciale graduatoria si sono collocate la Tesla Model 3 (498 km), seguita a poca distanza dalla BMW i5 (489 km). Sopra i 400 km di autonomia anche la Hyndai IONIQ 6 (476 km), la BYD Seal (452 km), la Kia EV9 (448 km), e la Volkswagen ID.7 (400 km).

Chiudono questa classifica le vetture con una taglia di batteria più contenuta: FIAT 600e (282 km), Jeep Avenger (275 km), Toyota bz4X (249 km) e Lexus RZ (243 km).

I dati più interessanti del test riguardano l'efficienza dei singoli veicoli, cioè i consumi effettivi di energia in kWh ogni 100 chilometri da cui conseguono i costi di ricarica stimati considerando tanto il costo della ricarica domestica che della ricarica alla colonnina pubblicata con un piano tariffario medio.

L'auto più virtuosa ed efficiente è stata la Tesla Model 3 con 15,1 kWh/100 km per un costo di 10 €/100 km, tallonata dalla Hyundai IONIQ 6 con 15,5 kWh e 10,30 € e da BMW i5 (16,6 kWh e 11 €). A seguire tutte le altre, sopra i 18 kWh/100 km e i 12 euro ogni 100 km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA