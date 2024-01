Valorauto estende il riciclo degli autoveicoli ai privati

Con il servizio di riciclo dei veicoli privati di Francia, Belgio e Lussemburgo, partito il 3 gennaio 2024, Valorauto, che nasce dall'alleanza tra Stellantis e Galloo, offre una soluzione gratuita e sostenibile per la gestione di veicoli dal peso inferiore alle 3,5 tonnellate giunti a fine vita, per le vetture ed i veicoli commerciali leggeri, indipendentemente dal brand e dalla motorizzazione, e per i veicoli guidabili senza pat ente. La procedura per usufruirne, da parte degli utenti privati, richiede la registrazione sul sito web www.valorauto.com e la compilazione del modulo informativo.

Successivamente, ogni proprietario di un veicolo da rottamare, dopo aver ricevuto un'offerta competitiva, può scegliere se consegnarlo in uno dei 300 centri di raccolta autorizzati, o se procedere per il ritiro gratuito presso il proprio domicilio.

Questa iniziativa favorirà la riduzione dell'impatto ambientale dei veicoli a fine vita, ed aiuterà a soddisfare i requisiti degli OEM a livello di responsabilità estesa del costruttore. Inoltre, è coerente con la nuova normativa in vigore in Francia, che impone ai costruttori di fornire soluzioni per gestire il fine vita dei loro prodotti. Nello specifico, si tratta di un pacchetto completo, comprensivo di raccolta e demolizione, che coinvolge una rete di professionisti certificati, ed arriva a riciclare oltre il 95% dei materiali, e consente di potenziare l'offerta SUSTAINera Reuse, relativa ai ricambi usati originali, oltre ad incentivare il recupero di materiali di riciclo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA