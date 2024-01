Regione Puglia, '45 milioni per acquisto nuovi bus elettrici'

Altri 45 milioni di euro per l'acquisto di bus per il trasporto pubblico locale: la Regione Puglia ha pubblicato il nuovo bando rivolto ai Comuni per finanziare l'acquisto di nuovi mezzi elettrici a zero emissioni in sostituzione di autobus Euro 2 ed Euro 3 o con un'anzianità uguale o superiore a 15 anni. Gli autobus dovranno essere dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e controllo tra cui dispositivi per il rilevamento posizione durante la corsa, il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, la luminosità del mezzo, display informativi interni ed esterni.

"Continua il nostro impegno per l'ammodernamento del parco rotabile destinato al Tpl - commenta l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - così da avere autobus sempre più nuovi, sicuri e ben funzionanti, ma soprattutto con alimentazioni a basso impatto ambientale, tanto è vero che ormai per il trasporto urbano abbiamo deciso di impiegare solo mezzi elettrici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA