Classe B: ibrida plug in Mercedes più apprezzata dalle donne

Sul mercato italiano la Classe B viene scelta per il 50% della clientela da donne, per cui la sua variante ibrida alla spina è la plug in Mercedes con maggior ascendente tra le acquirenti. Con il restyling ha guadagnato dei fari a LED di nuova concezione, disponibili tra gli accessori, mentre quelli posteriori, sempre con tecnologia a LED, hanno un design sdoppiato.





La vista laterale in cui spiccano la linea di cintura che disegna un abitacolo compatto, ed i cerchi con dimensioni che arrivano fino a 19 pollici, dona dinamismo all'insieme; mentre i supporti aerodinamici applicati ai lati del lunotto e lo spoiler posteriore ne migliorano l'aerodinamica. L'abitacolo della nuova Classe B può sfoggiare due display da 10,25 pollici, che sembrano fondersi in un unico elemento; vanta una console centrale ridisegnata; ed il nuovo volante di ultima generazione con razze centrali sdoppiate. I sedili comfort, con zona centrale realizzata mediante tessuti 100% riciclati, sottolineano l'impegno sostenibile del brand nella selezione dei materiali. A livello di connettività, il collegamento con Apple Carplay ed Android Auto avviene in modalità Wireless, l'auto guadagna un'ulteriore porta USB-C e maggior potenza di ricarica tramite USB, oltre ad un assistente vocale capace di spiegare anche le funzioni del veicolo. Con la sua power unit Ibrida plug-in, la nuova Classe B 250 e, vanta un consumo di carburante combinato con valori compresi tra 1,2 e 0,9 l/100 km, ed un consumo di elettricità combinato tra i 17,4 ed i 15,4 kWh/100km, con conseguenti emissioni di CO2 combinate tra i 27 ed i 20g/km.

Inoltre, può contare su un motore elettrico da 80 kW, quindi con 5 kW in più in confronto al modello precedente, e presenta una batteria ad alto voltaggio che può essere caricata anche con una potenza di 11 kW a corrente alternata, rispetto ai 7,4 kW precedenti, accettando fino a 22 kW dalle colonnine con corrente continua, per passare dal 10% all'80% di energia in circa 25 minuti.

