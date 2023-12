Xiaomi SU7, autorità Cina certificano autonomia fino 800 km

La pubblicazione del 72mo 'Catalogo dei veicoli a nuova energia Nev esenti dall'imposta sull'acquisto di veicoli' da parte del Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (Miit) aggiunge una nuova informazione ufficiale sulla berlina elettrica Xiaomi SU7 rispetto a quanto comunicato nella presentazione dello scorso 25 ottobre.

Per la prima auto del colosso dell'elettronica Xiaomi (secondo produttore al mondo di smartphone dopo Samsung, con un fatturato di 40,7 miliardi di dollari) il sito del Governo certifica - nelle specifiche riguardanti l'autonomia elettrica - indica la possibilità di percorrere con la batteria da 73,6 kWh tra 628 e 668 km e con quella da 101 kWh fino a 750-800 km.

La Xiaomi SU7 - ricorda Gasgoo nel riferire la notizia - ha un peso a vuoto certificato di 1.980 oppure 2.205 kg a seconda della batteria di 579 kg e 645,8 kg.

Sempre dal registro Miit si scopre che questa vettura - indicata in etichetta come Beijing Xiaomi - è prodotta della società Baic Group Off-road Vehicle Co., Ltd.

In precedenza Xiaomi e il Miit avevano divulgato altri dettagli del modello SU7. La versione 'base' è dotata di una batteria al litio ferro fosfato da 73,6 kWh che opera su piattaforma a 400 Volt ed alimenta un motore elettrico da 220 kW (300 Cv).

La variante di fascia alta viene fornita con una batteria al litio ternaria da 101 kWh che operando su una piattaforma a 400 Volt.

Grazie alla configurazione a doppio motore elettrico la berlina elettrica Xiaomi SU7 vanta una potenza di picco di 495 kW (673 Cv) e una piattaforma da 800 Volt.

Questa versione mantiene la stessa lunghezza di 4.997mm e larghezza di 1.963 mm della 'base' monomotore, ma differisce in altezza (1.440 mm) a causa della sua configurazione con quattro ruote motrici..

