Pirelli P Zero E si aggiudica il Tyre of the Year 2023

Arriva un riconoscimento importante per Pirelli dagli Automobile Awards 2023; infatti, il nuovo pneumatico P Zero E, che sarà disponibile, inizialmente in 17 misure, da gennaio 2024, è stato insignito del titolo Tyre of the Year. Un premio scaturito dalla votazione di una giuria di 20 uomini e 20 donne, nel corso alla sesta edizione dell'evento, che ha visto la partecipazione di 53 brand nella location dell'Automobile Club de France, a Parigi.

Tra le caratteristiche che hanno portato il prodotto dell'azienda italiana a primeggiare nel corso dell'evento figurano le prestazioni, l'innovazione, e la sostenibilità. "Siamo veramente orgogliosi di aver vinto il premio Tyre of the Year - ha dichiarato Alejandro Recanses, direttore generale di Pirelli West Europe - il P Zero E, che rappresenta la nuova generazione di pneumatici Pirelli, è un traguardo molto importante del nostro impegno per la sostenibilità". Nello specifico, P Zero E, il primo pneumatico ad alte prestazioni sul mercato con oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati, e con un usura ridotta del 42% rispetto ad altri prodotti del brand destinati alla performace, nasce per soddisfare le attuali tendenze relative alla mobilità elettrica e sostenibile. Inoltre, presenta in anteprima la nuova tecnologia Pirelli RunForward, che consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura per una distanza che può arrivare fino a 40 km ad una velocità massima di 80 km/h, in modo da poter raggiungere il gommista più vicino. Per identificalo c'è un logo specifico destinato a tutti gli pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali sostenibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA