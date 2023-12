Nuovi punti di ricarica ultraveloce di Electra, 3.000 in 3 anni

Electra, azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per i veicoli elettrici, che estende la propria rete in Italia con altre 4 nuove stazioni per la ricarica ultraveloce a Pisa, Rondissone (Torino), Portogruaro (Venezia), Lonato del Garda (Brescia).

La prima stazione di Electra in Italia è stata inaugurata lo scorso ottobre a Peschiera del Garda (Verona). Nel primo trimestre del 2024 sono previste altre 7 stazioni per un totale di oltre 60 punti di ricarica ultraveloce che saranno presto a disposizione di cittadini e turisti.

Electra prevede di aprire nel prossimo triennio oltre 3.000 punti di ricarica ultraveloce per un investimento di oltre 200 milioni di euro. L'azienda punta - spiega in una nota - a costruire l'infrastruttura italiana delle colonnine di ricarica ultraveloce, considerando che a oggi su tutto il territorio nazionale sono solo 300 le stazioni di ricarica ultraveloce.





