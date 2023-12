Mercedes: una gamma plug-in hybrid con 15 modelli

In un mercato carico di incertezze, Mercedes-Benz presenta una gamma con tante soluzioni tecniche differenti, anche a livello di motorizzazioni, per soddisfare tutte le esigenze della clientela, e vanta il portafoglio di vetture plug-in hybrid più ampio del segmento premium.

Proprio questa tipologia di auto è quella che, attualmente, riesce a rispondere alle necessità degli automobilisti in materia di sostenibilità, per vie delle emissioni particolarmente ridotte, unite alla possibilità di viaggiare per distanze importanti in modalità 100% elettrica, ed alla praticità di non dover necessariamente effettuare una sosta per la ricarica durante i viaggi più lunghi. Inoltre, la casa della stella a tre punte, rispetto ai competitor, ha un ulteriore vantaggio: quello di poter offrire la variante diesel plug-in di ultima generazione, che consente di muoversi in elettrico in città, per poi affidarsi ai motori tradizionali, di ultima generazione, nelle lunghe distanze. Un esempio concreto è quello della GLC 300de 4Matic che, con la sua batteria da 31,2 kWh, non solo può percorrere fino a 136 km in elettrico, ma offre un consumo combinato nell'ordine di 0,5l/100 km, ed una ricarica rapida, a corrente continua, a 60 kW, per recuperare dal 10 all'80% di energia in appena 20 minuti.

Ad oggi, Mecedes-Benz offre 15 modelli in 30 varianti, con power unit plug-in hybrid che utilizzano motorizzazioni termiche benzina o diesel, e sviluppano potenze che arrivano fino a 204 CV in elettrico, e ad 842 CV di sistema, offrendo autonomie in modalità elettrica che vanno da 81 a 136 km. La famiglia di ibride alla spina del brand teutonico è talmente variegata da annoverare anche la velocissima hypercar AMG One, derivata dalle F1 della stella, che sviluppa ben 1062 CV e può percorrere fino ad 8 km ad impatto zero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA