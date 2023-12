Helbiz lancia il noleggio di monopattini a breve e medio termine

Nuova strategia per Helbiz, multinazionale attiva nella micromobilità con i monopattini. La società ha infatti annunciato il lancio anche in Italia nei prossimi mesi di formule di noleggio a breve e medio termine già introdotte, si legge in una nota, negli Stati Uniti.

Le prime città dove sarà disponibile la nuova formula saranno Roma e Napoli.

In virtù della nuova strategia aziendale e delle recenti disposizioni legislative per il settore della micromobilità, Helbiz ha deciso di abbandonare Assosharing, realtà associativa della quale era socio fondatore.

"Helbiz ha contributo in maniera decisiva allo sviluppo della micromobilità in Italia ed ha raggiunto risultati di assoluto rilievo in termini di impatto ambientale e di miglioramento degli spostamenti in tante città italiane", ha detto Salvatore Palella, Ceo e fondatore di Helbiz. " Oggi siamo pronti ad un importante cambiamento che ci porterà a sviluppare un rapporto diverso con i clienti italiani che potranno usufruire più a lungo dei nostri servizi in base a formule estremamente vantaggiose e funzionali "



