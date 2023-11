Partnership Telepass-A2a per ricarica dei veicoli elettrici

Telepass e A2a hanno avviato una collaborazione per rendere accessibile il servizio di ricarica dei veicoli elettrici sull'intera rete A2a attraverso l'app Telepass. Lo rende noto un comunicato comune, nel quale si specifica che grazie questa partnership i guidatori potranno accedere ad oltre duemila punti di ricarica dell'infrastruttura di A2a E-Mobility dislocati su tutto il territorio nazionale con l'app Telepass dal proprio cellulare.

Telepass consente infatti l'accesso, tramite la propria app, a una delle reti di ricarica elettrica interoperabile più estese d'Italia con oltre 33.200 punti di ricarica totali attivi su tutto il territorio nazionale. Il gruppo "ha messo al centro della propria strategia di business il concetto di sostenibilità, in linea con l'impegno più ampio assunto dal gruppo Mundys con il Climate action plan per contrastare il cambiamento climatico attraverso obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di breve, medio e lungo termine", si legge nella nota.

La partnership per A2a è in linea con gli obiettivi del proprio piano strategico, fondato su transizione energetica ed economia circolare, in cui la mobilità elettrica costituisce una leva fondamentale a supporto del percorso verso l'elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione. Per lo sviluppo di questo settore il gruppo guidato dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini ha previsto investimenti al 2030 per circa 300 milioni e la realizzazione di 22mila punti di ricarica su scala nazionale interamente alimentati con energia certificata 100% green.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA